Almenno San Salvatore, il consiglio boccia il supermercato in via Romanelle

Niente centro commerciale in via Romanelle: il consiglio comunale di Almenno San Salvatore lo ha deciso nella serata di mercoledì 15 gennaio.

Una seduta che ha messo la parola fine a una questione che si trascinava da anni e che aveva portato a diversi scontri tra l’allora maggioranza di Gianluigi Brioschi e le minoranze, guidate dal consigliere della Lega Michele Sarchielli, oggi sindaco dopo le elezioni del maggio 2019.

Ma anche la Pro Loco di Almenno San Bartolomeo del presidente Pietro Rota si era mossa con decisione contro la proposta di costruire la nuova struttura commerciale di 2.600 metri quadrati nell’area dell’ex deposito della “Brembana Trasporti”: a fine 2018, in poche settimane, la sua petizione raccolse oltre 2.500 consensi (poi ne raggiungerà cinquemila).

Nella seduta di mercoledì sera non è stato approvato il programma integrato di intervento di via Romanelle in variante al Pgt, per la soddisfazione del sindaco che ne aveva fatto uno dei punti cardine della sua campagna elettorale: “Semplicemente non abbiamo approvato il progetto – spiega – In base alle osservazioni e alle controdeduzioni sono state fatte modifiche sostanziali e se la proprietà vorrà presentare un altro progetto dovrà tenere conto di quelle”

Ma l’impegno a difesa dell’ambiente da parte della Pro Loco non si ferma e il presidente alza l’asticella: “A continua tutela del nostro territorio – spiega Rota – ora che abbiamo la certezza che la struttura non sorgerà, chiederemo di istituire una volta per tutte il Parco del Romanico degli Almenno, in modo da mettere al sicuro dalle volontà di qualsiasi amministrazione un’area per noi molto importante culturalmente e paesaggisticamente”.