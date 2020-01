Tenta una fuga da film dai carabinieri: arrestato 42enne

Nella serata di martedì 14 gennaio, i carabinieri di Zingonia hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale K.L., marocchino 42enne pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, tra l’altro già colpito da provvedimento di divieto di dimora in provincia di Bergamo a seguito di un precedente arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del 12 dicembre scorso.

Gli uomini dell’Arma erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, giunti in via Papa Giovanni XXIII a Verdellino, hanno invitato il conducente della Opel Meriva condotta dall’extracomunitario a fermarsi.

Dal suo rifiuto, ne è scaturito un inseguimento che si è protratto – con pericolose manovre – per i comuni di Osio Sotto, Levate e Dalmine, dove l’uomo è stato finalmente bloccato e tratto in arresto.

Denunciato anche il passeggero dell’auto, S.K., 45enne marocchino in Italia senza fissa dimora poiché privo di titolo per la permanenza sul territorio nazionale.

L’arrestato, temporaneamente collocato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Treviglio, è stato condotto in tribunale per la convalida dell’arresto.