Taleggio, mano schiacciata sotto il trattore: 30enne in ospedale

Stava lavorando il terreno di famiglia con il fratello. All’improvviso il trattore che stavano utilizzando, in un tratto in discesa, ha preso velocità e l’ha travolta, con la sua mano che è rimasta schiacciata sotto il peso di una ruota. È la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 15 gennaio a Taleggio, con una ragazza di trent’anni finita in ospedale.

Erano circa le 12.30 quando il mezzo agricolo che stavano utilizzando ha avuto un guasto ed è andato in panne. Il ragazzo si è messo al volante, mentre la sorella ha iniziato a spingere il trattore. Complice la pendenza, in pochi istanti il veicolo ha iniziato a muoversi, la ragazza è stata travolta e la mano le è rimasta sotto una ruota.

Il fratello, dopo aver aiutato la sorella a liberarsi, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e anche un mezzo dell’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, la ferita è stata trasportata in ospedale. Non si esclude che rischi l’amputazione di un paio di dita.