Il Grande Fratello Vip o la vera storia di Buscetta? La tv del 15 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 15 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Juventus e Udinese, all’Allianz Stadium di Torino, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ai quarti di finale, che si disputeranno il 29 gennaio e saranno sempre a eliminazione diretta, la vincente di questo incontro giocherà contro la vincente di Parma-Roma, in programma domani, giovedì 16 gennaio.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. Dopo quasi una settimana all’interno della Casa si stanno creando le prime alleanze e sono iniziate le prime discussioni. In occasione del completamento dell’ingresso di tutti i vip in Casa, il Grande Fratello ha autorizzato l’organizzazione di una festa alla quale sono intervenuti, in qualità di ospiti, i concorrenti delle precedenti edizioni del reality, isolati dal gruppo ed ospiti del Privè. Il confronto più acceso tra i concorrenti si è avuto proprio nel corso della festa. Salvo ha dichiarato in maniera molto diretta che Serena ha fatto fare una brutta figura a Pago nel corso di Temptation Island Vip. Il cantante non ha preso bene questa affermazione e lo scontro tra i due è andato avanti con toni sempre più alterati.

Stasera si scoprirà quale concorrente tra Salvo e Patrick potrà sperare di unirsi al gruppo dei vip presenti in Casa. Il televoto chiede: Chi vuoi salvare? Tutto dipenderà dalle percezioni che il pubblico ha dei due concorrenti.

RaiDue alle 21.20 proporrà la seconda delle quattro puntate della fiction “L’amica geniale”. Andranno in onda due episodi intitolati “Le metamorfosi” e “La smarginatura”. Nel primo, Elena continua a studiare, ma fatica a prendere buoni voti. Lila, anche se ormai è lavora nel calzaturificio del padre, riesce ad aiutare Elena con il latino, ma finisce per metterla in ombra quando si scopre che è stata lei ad avere letto tutti i libri della biblioteca del quartiere. Nel secondo, la bellezza di Lila fiorisce e tutti i ragazzi del Rione le si avvicinano. Perfino Marcello Solara, che lei rifiuta in maniera decisa.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” presenta il film “Our godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta”. Esclusive e rare interviste all’intera famiglia Buscetta ricostruiscono la storia di quelli che furono i primi a rompere il silenzio su Cosa Nostra.

Questa puntata era prevista la scorsa settimana, mercoledì 8 gennaio ma, nel pomeriggio dello stesso giorno sulla pagina Facebook del programma è stata annunciata una puntata speciale in cui Andrea Purgatori ha raccontato come si sia arrivati alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “Inside man”; su Italia1 alle 21.20 “Transformers 4: L’era dell’estinzione”, con Mark Wahlberg; e su Rai4 alle 21.10 “Snitch – L’infiltrato”, con Dwayne Johnson.

Ancora, su La7D alle 21.30 “The protagonist”, con Tilda Swinton; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “The Philadelphia Experiment”; su La5 alle 21.10 “La musica nel cuore – August rush”; su Iris alle 21 “Alexander”, con Colin Farrell; e su Italia2 alle 21.30 “Lupin III: la lapide di Jigen Daisuke”.

Su Rai5 alle 21.15″Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire”. Fred Astaire è stato il più grande ballerino moderno al mondo, ma lo diventò quasi per caso. Non doveva essere Fred il ballerino di famiglia: la madre lo incita a fare danza solo per accompagnare sua sorella Adele. Era lei quella destinata a essere la stella, invece fu lui a diventarlo e la sua carriera durò 30 anni.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.40 “Grande Fratello vip . Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.