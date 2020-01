Gli alunni della quinta del Bambino Gesù consiglieri comunali per un giorno

Noi siamo i bambini della classe quinta della scuola Primaria Bambino Gesù del quartiere Carnovali: siamo stati invitati a Palazzo Frizzoni che è la sede del Comune della nostra città, Bergamo. L’invito ci è stato posto in quanto abbiamo aderito al progetto esteso a tutte le scuole di Bergamo che riguarda la cittadinanza attiva.

Per prima cosa, quando siamo arrivati di fronte al Comune ci hanno accolto delle alunne dell’istituto Falcone che ci hanno raccontato la storia, molto antica del nostro Municipio. Fu costruito sopra 2 monasteri, quello di Santa Agata e Santa Lucia intorno al 1836. Le ragazze ci hanno fatto da guide per tutto il tempo accompagnandoci all’interno: abbiamo visitato la sala Caccia che è il luogo dove oggi il Sindaco celebra i matrimoni civili e ci hanno fatto vedere che tutti gli affreschi sul soffitto erano stati coperti da calce e quindi rimasti nascosti per moltissimo tempo; in passato questa sala era usata come spogliatoio della famiglia Frizzoni perchè abbiamo scoperto che al tempo, dietro il palazzo c’era un’immensa riserva di caccia e per noi è stato difficile immaginare Bergamo “selvaggia” ricoperta da boschi e piena di animali selvatici.

La cosa più interessante di questa “diversa” mattinata è quando siamo entrati nel vivo del progetto: abbiamo preso il ruolo , all’interno della sala consigliare, dei consiglieri comunali, dove loro si

incontrano due volte al mese per discutere delle questioni della città. Oltre a cercare di risolvere i problemi il loro lavoro è quello di proporre nuove leggi che dovrebbero migliorare i servizi, le strade, l’edilizia e l’ambiente della nostra Bergamo.

… Ed ecco che finalmente tocca a noi: per un paio d’ore saremo i nuovi consiglieri comunali, ci siamo seduti, abbiamo fatto l’ “appello” per raggiungere il quorum necessario per poter approvare

le nostre proposte e ci siamo sbizzarriti.

Abbiamo pensato ai problemi che notiamo per le strade della città o del nostro quartiere e li abbiamo esposti al Presidente della seduta: Ferruccio Rota. Il tema più importante che è emerso è stato quello dell’ambiente, già molto sentito da tutte le nuove generazioni.

Tutti noi eravamo molto emozionati a stare seduti in quella sala così importante perchè ci siamo resi conto di quanto il ruolo del consigliere sia serio e di grande responsabilità. Infatti, le loro scelte si ripercuotono tutti i giorni nella vita di noi tutti cittadini.

Il progetto di cittadinanza è stato utile per capire molte cose, ad esempio farci rendere conto del lavoro dei politici, è stato modo per il Comune di avvicinarsi al punto di vista di noi piccoli cittadini rispetto a come vediamo la città e su quali cambiamenti, sarebbero da mettere in atto.

Ci è servito per aiutarci a diventare degli adulti bravi e responsabili; abbiamo imparato le regole che dobbiamo rispettare e quando da grandi voteremo, cercheremo di dare il nostro consenso alle persone giuste, educate e oneste.

Questa esperienza ci ha fatto anche comprendere che dobbiamo prenderci cura della nostra città fin da piccoli e dobbiamo distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.

La nostra scuola è già da tempo impegnata per la tutela dell’ambiente e per l’applicazione dell’Agenda 2030. All’inizio del 2020, organizzerà una giornata dedicata alla sostenibilità che

coinvolgerà alunni, genitori e insegnanti in un’occasione di confront con esperti perchè noi siamo i futuri cittadini, non solo di Bergamo, ma anche del mondo.