Fiorentina-Atalanta, segui la nostra diretta

Torna la Coppa Italia. Dopo la grande delusione della finale di Roma del 15 maggio scorso, l’Atalanta si rituffa nella competizione che ha vinto una sola volta nella sua storia, nel 1963.

Subito una mezza sorpresa: Caldara, appena acquistato dal Milan, è subito titolare in difesa con Djimsiti e Masiello. Davanti spazio a Muriel, con Malinovskyi e Pasalic.

La nostra diretta:

Il secondo tempo

64′- Ancora Atalanta vicina al gol con il cross basso di Gomez parato da Terracciano in uscita; la palla resta pericolosamente in area finché Pezzella non la spazza lontano.

61′- Incrocio dei pali colpito da Gosens! Incredibile sfortuna per l’Atalanta! Il tedesco calcia a colpo sicuro dopo un cross basso di Muriel ma la palla colpisce la parte alta del portante.

58′- Che occasione per l’Atalanta! Muriel lancia nello spazio Pasalic che si presenta tutto solo davanti a Terracciano, il croato si fa però ipnotizzare e respingere il tiro dall’estremo difensore viola.

56′- Cambia ancora Gasperini: dentro il Papu Gomez, fuori Masiello.

50′- Djimsiti ferma con le cattive Lirola: giallo sacrosanto.

45′- Si riparte: c’è Ilicic al posto di Freuler.

Il primo tempo

46′- Finisce qua il primo tempo, dopo 1′ di recupero.

45′- Malinovskyi steso al limite dell’area: giallo per Pezzella.

40′- Fiorentina che si difende con le unghie e con i denti, con otto-nove uomini nella propria metà campo anche quando attacca.

34′- Giallo per Caldara, dopo un fallo in ritardo su Milenkovic.

33′- Fiorentina pericolosissima! Djimsiti toglie letteralmente dai piedi di Vlahovic la palla del 2-0: il serbo era stato servito da Benassi a porta vuota.

32′- Sta uscendo l’Atalanta. Ora la Fiorentina pensa più a difendersi.

30′- Clamorosa traversa di Pasalic! Il croato incorna uno splendido traversone di Gosens ma centra in pieno la traversa! Che occasione per la Dea.

20′- Atalanta che prova a reagire dopo lo svantaggio, ma davanti mancano le idee.

11′- Fiorentina in vantaggio, ha segnato Cutrone. Grande azione della Viola che sfonda sulla sinistra con Dalbert; l’ex Inter la mette in mezzo per il centravanti che da ottima posizione non sbaglia.

10′- Bella azione dell’Atalanta con Muriel che trova un pericoloso cross basso dalla sinistra con Pezzella che anticipa Malinovskyi.

1′- Via, si parte al Franchi!

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic. All. Iachini

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini