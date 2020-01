Concorso Esselunga, a Bergamo vinte 7 Mini: i numeri vincenti e i negozi coinvolti

Sono stati resi noti nella giornata di martedì 14 gennaio i 100 codici MINI vincenti del concorso natalizio di Esselunga che metteva in palio altrettante Mini One 5 porte Baker Street Edition color starlight blue: l’estrazione è avvenuta alla presenza di un funzionario delegato della Camera di Commercio di Milano e ha premiato 7 fortunati in provincia di Bergamo.

Il concorso, valido dal 12 al 31 dicembre, assegnava ai clienti titolari di Carta Fidaty un codice alfanumerico per partecipare alla grande estrazione finale ogni trenta euro di spesa o ogni 50 Punti Fragola, stampato sul retro dello scontrino.

Ecco i negozi in provincia e i codici vincenti:

Bergamo – via San Bernardino

1YMC57RKGDXXXB

Bergamo – via Corridoni

ZZHCDD6GH40WFB

Bergamo – via Borgo Palazzo

Nessun codice vincente

Curno

DGMCBMYKHRFTBB

PGMC1WNL630JLB

Nembro

DMLCVP4SCLJQNB

Stezzano

BWNCYJ26HJ5K2B

XVNCUBXLGKB8VB

I vincitori saranno comunque informati con lettera raccomandata AR: i premi saranno consegnati durante un evento organizzato da Esselunga e Mini nella sede di Bmw Italia a San Donato Milanese previsto per il 14 marzo.

