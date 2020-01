Ambivere, infortunio sul lavoro: operaio si schiaccia un dito con il tornio

Infortunio sul lavoro ad Ambivere nella prima mattinata di mercoledì 15 gennaio. G.N., un dipendente di 51 anni, si è rotto un dito. È successo intorno alle 7.30 alla ditta Bonfanti Srl, officina posta lungo la strada Briantea 4 che produce carroponti.

Dalla prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse operando al tornio, indossando i guanti, per lavorare un cilindretto metallico quando un dito ha subito lo schiacciamento dalla parte in movimento della macchina, riportando la sospetta frattura del dito stesso.

Sono in corso le verifiche sulla presenza o meno di adeguate protezioni del macchinario, per la quale è stato disposto un divieto d’uso. Non ci sono testimoni diretti dell’evento.

Insieme all’ambulanza che ha trasportato l’operaio al Policlinico di Ponte San Pietro, in condizioni non gravi, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ATS di Bonate Sotto.