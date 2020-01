Marito della seconda vittima colpito da meningite, Predore si stringe attorno alle figlie

Il momento, drammatico, è ben riassunto nel messaggio che l’amministrazione di Predore ha diffuso lunedì sera, qualche ora dopo la notizia del ricovero in ospedale di Romano Ghirardelli, marito della 48enne Marzia Colosio, stroncata il 3 gennaio da sepsi da meningococco C. “Cari concittadini – comincia il messaggio – di fronte alla nuova pessima notizia che ci ha raggiunti, credo di interpretare il pensiero di tutti noi augurando a Romano di rimettersi presto e stringendo Claudia ed Alessia in un grande abbraccio ideale”. Claudia e Alessia, rispettivamente 19 e 13 anni, sono le giovani figlie della coppia, colpita da quel nemico silenzioso che le autorità sanitarie stanno cercando in tutti i modi di debellare. A suon di vaccinazioni, con grande impegno: oltre 20mila quelle già effettuate nei paesi e nelle scuole del Basso Sebino contro la meningite.

L’uomo, muratore di 54 anni, è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi. “Non riesco ad immaginare quanto dolore, quanta paura, quanta solitudine possano aver provato in questi giorni i familiari di Marzia – le parole del sindaco Paolo Bertazzoli -. Impegnamoci a sostenerli in tutti i modi”.

Un appello accolto e rilanciato da don Alessandro Gipponi, parroco di San Giovanni Battista. “Il panico iniziale sta lasciando spazio ad una profonda ed umana vicinanza – commenta – anche perché gran parte della popolazione è stata vaccinata. Quel che posso dire è che oggi a Predore non si respira paura. Questa brutta situazione ci ha reso consapevoli della nostra fragilità, ma allo stesso tempo più solidali”.

I parroci della zona hanno scritto una lettera ai cittadini, molti dei quali disorientati di fronte ai casi di meningite, due dei quali mortali. “I Sacerdoti della Fraternità del Lago – si legge – vogliono essere vicini ai fedeli e alla comunità in questo momento di preoccupazione” per fare sì che “non si trasformi in un momento di panico o paura”, ma al contrario “sia l’occasione per sentirci ancora di più fratelli, bisognosi di aiuto, appoggio e sicurezza. Non accada che questa situazione ci divida o ci faccia diffidare gli uni degli altri”.

La genesi di quest’ultimo caso (il quinto in un mese e mezzo provocato dal meningocco C, un sesto è riconducibile al tipo B) è stata spiegata dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: Romano Ghirardelli, nelle ore successive al ricovero della moglie, “era stato sottoposto alla profilassi antibiotica precauzionale, che però non ha sortito completamente l’effetto auspicato a causa delle sue pregresse fragili condizioni di salute” (il fisico del paziente era già debilitato da un lungo periodo di grave malattia). “Le azioni di profilassi per i contatti più stretti sono già state attivate dall’Ats” fa presente Gallera.

Un caso che, essendosi sviluppato tra coniugi – per quanto drammatico – non sembra allarmare gli abitanti come i precedenti e nemmeno offrire possibili indicazioni su quella “catena di contagio” a cui hanno fatto riferimento gli esperti: oltre ai casi più tragici di Marzia Colosio e Veronica Cadei, 19enne di Villongo, hanno contratto il batterio una 16enne e un operaio di 36 anni, sempre di Villongo, entrambi fuori pericolo. In ospedale è stato ricoverato anche un 16enne di Castelli Calepio, ma per un’infezione da meningococco B, non C. Pur rientrando nella stessa area geografica, è dunque escluso sia legato al focolaio.

“Ai tanti che in queste ore mi chiamano, ripeto che non posso condividere altre informazioni specifiche per rispetto di Romano e dei suoi familiari – conclude il sindaco Bertazzoli nel suo messaggio ai cittadini -. Quello che invece condivido con voi è la necessità di continuare l’adesione massiccia alla campagna vaccinale in atto, quale strumento di massima protezione possibile per la nostra Comunità”.