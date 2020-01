Inter-Cagliari o “New Amsterdam”? La tv del 14 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 14 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio per gli ottavi di finale di Coppia Italia tra Inter e Cagliari, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà ad eliminazione diretta. La squadra vincente dovrà affrontare nei quarti di finale, in programma mercoledì 29 gennaio, la vincente dell’incontro tra la Fiorentina e L’Atalanta, che si gioca domani mercoledì 15 gennaio.

Su Canale5 alle 21.20 debutterà la seconda stagione della fiction “New Amsterdam”, con Ryan Eggold. Andranno in onda i primi tre episodi intitolati “Il tuo turno”, “Il quadro generale” e “La sostituzione”. Nel primo, Max Goodwin torna a dirigere l’ospedale. Nel secondo, per migliorare il servizio, a tutto il personale viene chiesto di rispondere a un questionario. Nel terzo, Max e in cerca di un assistente.

Su RaiDue alle 21.20 andranno in onda il terzo e il quarto degli otto episodi della fiction “Il molo rosso”, con Veronica Sanchez. Fran rivela ad Alejandra che il quaderno azzurro che conteneva la contabilità dei traffici illegali di Andres è sparito. Intanto, Veronica si reca a fare visita ad Alejandra e le chiede di raccontarle della sua vita con Oscar. Nel frattempo, mentre Katia, che ha scoperto di aspettare un altro figlio, è sconvolta, Blanca, parla alla figlia del romanzo che sta scrivendo e in cui è narrata tutta la sua vita.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con la seconda puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”, condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.10 c’è “The Counselor – Il procuratore”, con Michael Fassbender; su Rai5 alle 21.15 “Dopo l’amore”, con Bérénice Bejo; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Quando arriva l’amore”, con Sharon Stone; su La5 alle 21.10 “Undercover Angel – Un angelo dal cielo”; e su Iris alle 21 “Le colline bruciano”, con Tab Hunter.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dead diva”, con Brooke Elliot. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Una seconda vita”, “Problemi… grossi”, “Il vecchio caso” e “La muraglia cinese”. Nel primo, in seguito a un incidente, Deb perde la vita, ma riesce a ritornare in vita, solo che finisce nel corpo sbagliato., quello dell’avvocatessa Jane Bingum. Nel secondo, Deb, nel corpo di Jane, difende una cameriera che è stata licenziata per essere ingrassata. Nel terzo, Kim e Grayson invece si occupano di un uomo che soffre di personalità multiple. Nel quarto, Jane difende Bobbi, la mamma di Deb, nel suo caso di divorzio.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento” e su Italia2 alle 21.30 cartoon “È quasi magia Johnny”.