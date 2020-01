Festino notturno a base di marijuana: in 3 nei guai a Cene

Nella notte del 13 gennaio a Cene i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti C.S. classe 1974, disoccupato e censurato per reati inerenti gli stupefacenti e segnalato all’U.t.g. M. G. classe 1997 operaio censurato in materia di stupefacenti e G. A. classe 1998 anch’egli operaio incensurato.

L’attività è scaturita in seguito alla chiamata al 112 di Clusone per eccessivi rumori nel cuore della notte in via Bellora dove risiede C. S. .

I militari individuato l’appartamento da cui proveniva il baccano, una volta che gli era stata aperta la porta hanno immediatamente percepito forte odore di sostanza stupefacente e dopo aver identificat i tre ed effettuato perquisizione domiciliare e personale hanno rinvenuto occultati in un cassetto della cucina 4 buste di cellophane con complessivi 20 grammi di marijuana e uno spinello del peso di 1 grammo pronto per essere consumato, tutto sottoposto a sequestro.