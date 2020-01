Coltivavano in serra 335 piante di canapa alte quasi due metri: tre arresti

I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato tre persone per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di marijuana pronto all’uso e di due vere e proprie piantagioni di cannabis.

Nella tardo pomeriggio di lunedì 13 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, a conclusione di una prolungata attività info-investigativa, sono intervenuti a Carobbio degli Angeli nell’abitazione di un uomo, un 42enne incensurato, il quale, unitamente a due complici entrambi originari di Calcio, di 34 e 23 anni, avevano creato un vero e proprio laboratorio, costruendo due serre artigianali – perfettamente funzionanti – contenenti numerose piante di marijuana in fase di coltivazione e munite di tutto il materiale necessario alla lavorazione della cannabis.

In particolare, nel corso delle perquisizioni estese anche alle abitazioni di Calcio, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 335 piante di canapa alte quasi 2 metri, circa 500,00 grammi di marijuana già essiccata e pronta alla vendita riposta in alcuni contenitori sottovuoto, nonché la somma in denaro contante di euro 800 ritenuta provento dell’attività illecita, pertanto posta sotto sequestro.

Al termine dell’attività, i predetti sono stati arrestati e trattenuti nelle proprie abitazioni in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattina di martedì 14 gennaio.