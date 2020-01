Arcene, strade ed edifici pubblici saranno illuminati con luci a Led

Il 2020 porta delle novità ad Arcene. Il comune del sindaco Roberto Ravanelli è tra i 34 paesi coinvolti dal progetto Faber (Funding Action in Bergamo of Emission Reduction), volto a riqualificare gli edifici pubblici e l’illuminazione pubblica.

Le amministrazioni che hanno aderito a questo progetto potranno migliorare gli impianti termici e installare corpi luminosi Led con investimenti a costo zero. Ad Arcene, ad esempio, saranno sostituite le lampade attuali con quelle a Led per un totale di circa 1050 punti luce. Inoltre, anche alcune zone ancora sprovviste di illuminazione, faranno parte di questo progetto e verranno installati dei contatori per misurare l’effettivo consumo delle varie utenze.

Le nuove lampade a Led permetteranno un’ulteriore riduzione per la capacità di modulare la loro intensità illuminante sulla base del numero di passaggi dei veicoli sulle strade.

Con questo progetto si abbasserà notevolmente la quantità di Co2 prodotta annualmente.