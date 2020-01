Accordo Ubi-sindacati: 300 esodi, 150 assunzioni e stabilizzati 42 precari

La notte porta consiglio e, a volte, qualche accordo. Come quello raggiunto nella notte scorsa (tra il 13 e il 14 gennaio) tra Ubi Banca e i sindacati che prevede le stabilizzazioni per “42 precari strutturali”, le uscite su base volontaria di 300 lavoratori con accesso al Fondo di solidarietà e incentivi alla pensione e, infine, 150 assunzioni entro il 31 dicembre 2021.

Le 300 uscite, che avverranno a partire dal 1 marzo 2020, si suddividono in 50 posizioni di dipendenti che già avevano presentato domanda in passato e 250 nuove domande, da formulare entro il 10 febbraio, per accedere alla pensione oppure al Fondo esuberi.

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 febbraio e per quanto riguarda la macro area Bergamo e Lombardia Ovest non potranno eccedere le 37 unità.

Ubi Banca assumerà 150 figure professionali: centro entro il 30 giugno 2020 e cinquanta entro il 31 dicembre 2021. Saranno anche stabilizzati 42 precari strutturali attualmente presenti nel Gruppo per i quali il contratto verrà trasformato in tempo indeterminato.