Un corso di primo intervento per nuovi soccorritori con la Croce Blu di Gromo

La Croce Blu di Gromo organizza un corso di primo intervento: le lezioni prenderanno il via lunedì 13 gennaio alle 20.30 nella sede dell’associazione guidata dal presidente Battista Santus.

Un’ottima occasione per creare nuovi soccorritori esperti da far salire sulle ambulanze del 118. Inoltre, i partecipanti al corso potranno collaborare direttamente con la Protezione Civile e le squadre di Antincendio boschivo della Croce Blu di Gromo.

Il corso di formazione è suddiviso in due parti: la prima riguarda il trasporto sanitario con la possibilità di salire sulle ambulanze non in emergenza. Questa prima parte di corso ha una durata di 46 ore.

La seconda parte, invece, consente di operare sulle ambulanze in emergenza diventando un soccorritore a tutti gli effetti. La durata è di 120 ore.

Le lezioni si terranno due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì, a partire dalle 20.30.

Le iscrizioni sono aperte e per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico: 0346 41530.