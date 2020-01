“Sampe’s Got Talent”: aperte le iscrizioni per il talent show bergamasco

Mettere in mostra il proprio talento, dando prova delle proprie capacità e, soprattutto, divertendosi. Questi gli ingredienti di “Sampe’s Got Talent”, talent show organizzato da un gruppo di giovani dell’oratorio di San Pellegrino, di età compresa tra i 15 e i 30 anni . Giunto alla quinta edizione, mantiene immutato il proprio format, nato dall’“Italia’s Got Talent” televisivo: 4 giudici valuteranno le diverse performance durante le due serate che si terranno nel teatro dell’oratorio sabato 22 e domenica 23 febbraio. Due serate di audizioni che decreteranno i partecipanti alla finale di sabato 29 febbraio.

“I giudici, estranei all’organizzazione, sono competenti in ambito canoro, di ballo e teatro” spiega Benedetta Colombo, tra gli organizzatori dell’evento. “Giudici che, attraverso il loro consenso, permetteranno l’accesso alla finale che decreterà il vincitore”.

Durante le tre serate, l’ingrediente principale sarà il divertimento: “È una gara amatoriale, gratuita ed aperta a tutti, senza limiti di età, che non prevede un compenso per il vincitore. Lo scopo della gara rimane quello di donare spettacolo, mettendo in mostra le proprie doti e le proprie qualità”.

Una gara amatoriale, che nel corso delle edizioni ha visto diversi partecipanti della provincia di Bergamo, ma anche di Milano e Brescia, fino all’Emilia Romagna.





Un talent show che prenderà il via anche quest’anno, nella sua quinta edizione: per iscriversi basta contattare Paola (346 785 7773) o Lisa (346 594 9141). Per avere maggiori informazioni su regolamento, modalità di iscrizione e partecipazione, si può contattare l’organizzazione attraverso i canali social di Sampe’s Got Talent.

Un unico requisito per la partecipazione: voglia di mettersi in gioco, mostrando il proprio “speciale, stupefacente ed insolito talento”.