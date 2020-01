Trasporti

Ritardi e cancellazioni per un guasto a Verdello: mattinata nera per i pendolari

È iniziata male anche questa settimana per chi si è spostato in treno per studio o per lavoro

Lunedì nero per i pendolari bergamaschi. Lunedì mattina, intorno alle 6.30, un guasto agli impianti che regolano la circolazione nella stazione di Verdello, di competenza di Rfi, ha messo in ginocchio la direttrice Bergamo-Milano. “Possibili ritardi fino a circa 30 minuti e variazioni a causa di un guasto agli impianti, di competenza Rfi, che regolano la circolazione ferroviaria, nella stazione di Verdello-Dalmine – ha scritto Trenord sul proprio sito -. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”. In particolare hanno subito variazioni:

– il treno 24753 (TREVIGLIO 06.38 – BERGAMO 07.08) con 32 minuti di ritardo;

– il treno 24758 (BERGAMO 07.20 – TREVIGLIO 07.50) partito dalla stazione di Verdello Dalmine alle 7.33

– il treno 24754 (BERGAMO 06.20 – TREVIGLIO 06.50) fermato alla stazione di Verdello Dalmine

– il treno corrispondente 24755 (TREVIGLIO 07.08 – BERGAMO 07.38) partito dalla stazione di Verdello-Dalmine alle 7.23 Problemi pure sulla direttrice Bergamo-Pioltello-Milano con 28 minuti di ritardo sul 10800 partito alle 6.30 da Bergamo e diretto a Milano-Garibaldi. Cancellato, invece, il 2605 che sarebbe dovuto partire da Bergamo alle 7.05. Ritardi anche sulla Cremona-Treviglio dove la situazione, seppur migliore, non è stata come doveva essere. Trenord ha infatti diramato l’avviso per il ritardo del treno 10453 (TREVIGLIO 07.07 – CREMONA 08.19): il convoglio è partito con circa 35 minuti di ritardo perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno. © Riproduzione riservata