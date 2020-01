Rigore negato a Toloi in Inter-Atalanta: Irrati sarà fermato per almeno un turno

Se non è un’ammissione di colpa, poco ci manca. Nicola Rizzoli, il designatore degli arbitri della Serie A, ha deciso che si fermerà per almeno un turno Massimiliano Irrati, l’arbitro che sabato sera dalla sala Var di San Siro non ha corretto la decisione del collega in campo, Gianluca Rocchi, di non punire con un rigore per l’Atalanta e un’espulsione il fallo di Lautaro Martinez su Rafael Toloi, afferrato da terra per la gamba e poi crollato in area di fronte al portiere.

Era il minuto 40 di Inter-Atalanta, big-match dell’ultima giornata del girone d’andata.

Il placcaggio di Lautaro su Toloi

La partita è poi terminata 1-1, ma con i milanesi in dieci per tutta la ripresa (per altro, dominata dalla squadra di Gasperini) le cose sarebbero potute diversamente.

Il provvedimento deciso da Rizzoli, di fatto, è un messaggio chiarissimo: l’arbitro (quello al Var, in questo caso specifico) ha sbagliato. Le immagini, del resto, parlavano già abbastanza chiaramente.