Mentre a gennaio stanno sbocciando fiori, a segnare un tempo tutt’altro che invernale, andiamo a scoprire come inizierà la settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione in estensione dall’Atlantico e dal nord Africa verso l’Europa centro-meridionale interesserà anche la Lombardia per gran parte della settimana, impedendo alle perturbazioni atlantiche di entrare nel Mediterraneo, anche se non mancherà qualche debole passaggio nuvoloso e qualche infiltrazione di aria umida meridionale. Questa configurazione garantirà condizioni di generale bel tempo sulle Alpi, mentre in pianura avremo un’alternanza di nebbie o nuvole basse e momenti soleggiati. Le temperature, in assenza di aria fredda in quota, continueranno a rimanere superiori alle medie sui monti, mentre in pianura saranno prevalentemente influenzate dalle nebbie o dalla copertura del cielo.

Lunedì 13 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino nebbie sulla medio/bassa pianura, più dense su Cremonese e Mantovano; poco o parzialmente nuvoloso sui rilievi e sull’alta pianura per il transito di nuvole alte. Nel pomeriggio temporaneo sollevamento delle nebbie con la formazione di nuvole basse sulla medio/bassa pianura, poco nuvoloso sul resto della regione. Possibile persistenza delle nebbie lungo il corso del Po. In serata e nella notte nuova formazione di nebbie estese in pianura con la tendenza a trasformarsi in nuvole basse su Pavese e Lodigiano dove sarà possibile anche qualche pioviggine. Cieli poco nuvolosi su Alpi e Prealpi.

Temperature: massime in diminuzione in pianura. In pianura minime per lo più comprese tra -2 e 0°C; massime generalmente comprese tra 2 e 5°C, con valori superiori sull’alta pianura e in zona Lario grazie al maggior soleggiamento.

Martedì 14 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi sulle Alpi, nubi diffuse sul resto della regione con cieli grigi e qualche pioviggine nel Pavese; possibile anche qualche locale banco di nebbia. Nel pomeriggio poco nuvoloso sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi e Lario, coperto sul resto della regione per nuvole basse. Nella sera e nella notte persiste il bel tempo sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi, laghi e alta pianura occidentale, molto nuvoloso sul resto della regione.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 4 e 6°C.

Mercoledì 15 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi e Lario, coperto sul resto della regione per nuvole basse. Nel pomeriggio e in serata persistono cieli poco nuvolosi sulle Alpi, parzialmente nuvolosi su Prealpi e zona Lario, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione, ma senza fenomeni.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C.