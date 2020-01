Meningite, altro caso sospetto sul Sebino: accertamenti in corso

Gli accertamenti sono in corso, ma le autorità sanitarie non escludono possa trattarsi di un nuovo caso di meningite. Secondo quanto trapela di tipo C.

Ad accusare sintomi sospetti un uomo di circa 50 anni, di Predore, ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni, al momento, sono giudicate non gravi e stabili.

Sono finora cinque i casi accertati nell’area del Basso Sebino: quattro riconducibili ad un’infezione da meningococco di tipo C, una da tipo B.

Circa 20mila, ad oggi, le vaccinazioni somministrate proprio contro il meningococco C. Nel frattempo, Ats fa sapere che proseguono le vaccinazioni nelle scuole: lunedì 13 e martedì 14 gennaio all’Istituto Lotto di Trescore; mercoledì 15 e giovedì 16 all’Istituto Federici e venerdì 17 gennaio al Centro di Formazione professionale, sempre a Trescore.