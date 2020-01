Manovra di disostruzione: una lezione in Città Alta

Ogni settimana un bambino muore per ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. E salvare la vita a un bimbo è dovere di ognuno. Ma come ci si deve comportare nei momenti di difficoltà? E proprio per rispondere a questa domanda che mercoledì sera, 15 gennaio, con inizio alle 20.30, alla scuola materna “Centro per la famiglia” di via Solata 1, a Bergamo in Città Alta si terrà una lezione informativa gratuita che ha come tema la manovra disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Una manovra di vitale importanza così sottovalutata e che ogni genitore, nonno e tata dovrebbero conoscere. La serata, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, è aperta a tutti, come ha sottolineato la direttrice, Eliana Donadoni. “Noi crediamo nell’importanza di questa manovra da insegnare a tutti e per questo ogni anno la proponiamo, perché da sempre sensibili alla sicurezza, perché salvare la vita di un bimbo è dovere di ognuno. Grazie a nome di ogni bimbo che, in caso di emergenza, avrà vicino un adulto capace di salvargli la vita. Ed è ciò che vogliamo divulgare”.