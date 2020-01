Harry e Meghan dicono addio alla corona e il web ironizza

In questi giorni, sotto l’hashtag #MegExit, stanno comparendo varie vignette o meme ironici; Ci sono già grandi brand che sfruttano il tam tam mediatico per portare attenzione ai loro canali social, rendendosi attuali comunicando inconsciamente che “sono sul pezzo”.

E’ il caso dell’ agenzia milanese, Rigo Marketing & Media che ha preso alla lettera l’ironia di questi giorni, e ha sviluppato per un paio di clienti delle pubblicazioni simpatiche che vi riportiamo qui sotto.

Queste azioni di puro web marketing si basano su una tecnica virale chiamata per gli addetti al settore anche viral marketing. Per il caso #MegExit il viral marketing cerca di far breccia nella società, per portare notorietà ad un progetto, ad un prodotto o ad un’azienda o brand.

E’ il caso della società bergamasca, DecorGroup che da oltre 10 anni è attiva nella tinteggiatura, decorazioni e verniciatura di ambienti interni ed esterni per aziende e privati e per clienti italiani ed esteri, si è distinta ed è cresciuta negli anni grazie alla qualità delle finiture e per progetti “chiavi in mano” oppure per il giovane brand 21Bià che alle porte di Milano, più precisamente nella città di Abbiategrasso, gestisce dei bar-bakery con gelateria, pasticceria e torrefazione!

Hanno degli account social molto belli e ben seguiti con i quali cercano di dare ispirazione alla clientela 2.0.