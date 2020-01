Coppa del Mondo, argento a squadre e pass olimpico per Andrea Cassarà

Obiettivo Olimpiadi centrato per Andrea Cassarà che nel pomeriggio di domenica 12 gennaio ha conquistato il pass per Tokyo.

Il direttore sportivo della Bergamasca Scherma ha conquistato l’argento nella prova a squadre disputata a Parigi, ottenendo i punti necessari per festeggiare l’aritmetica qualificazione per la competizione a cinque cerchi.

Eliminato nell’individuale agli ottavi di finale, il fiorettista bresciano si è prontamente riscattato conducendo i compagni a un passo dal successo che in Coppa del Mondo manca ormai da quasi un anno.

Schierato in compagnia di Giorgio Avola, Alessio Foconi e Daniele Garozzo, lo schermitore lombardo è sceso in pedana vincendo per 45-41 un’avvincente sfida con l’Ucraina che ha permesso ai ragazzi di Andrea Cipressa di ottenere l’accesso ai quarti.

In grado di superare per 45-37 la giovane Russia, il “Dream Team” si è imposta in semifinale sui padroni di casa per 45-44 al termine di una sfida al cardiopalmo condotta sempre all’inseguimento.

Soltanto gli apporti di Foconi e Cassarà hanno permesso al quartetto tricolore di recuperare le sei stoccate di svantaggio e di concedere al campione olimpico di metter a segno il punto decisivo per la finale.

Nella sfida decisiva gli azzurri hanno dovuto cedere alla distanza con gli Stati Uniti guidati da Alexander Massialas, perdendo l’incontro per 45-36.

Foto Federscherma