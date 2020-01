C’è la serie ispirata a Sciesopoli in tv il 13 gennaio

Per la prima serata in tv, lunedì 13 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle quattro puntate della fiction “La guerra è finita”, con Michele Riondino e Isabella Ragonese. La serie è ispirata all’esperienza di Sciesopoli a Selvino, dove tra il 1945 e il 1948 furono raccolti in un istituto e aiutati più di 800 bambini e adolescenti ebrei provenienti dai campi di concentramento di tutta Europa perché potessero recuperare la serenità e il diritto alla felicità che era stata loro sottratta.

E’ l’aprile del 1945, quando, all’indomani della Liberazione, iniziano a tornare in Italia, dai campi di concentramento, gli ebrei sopravvissuti al nazismo. Davide, un ex ingegnere che fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale, si reca alla frontiera alla ricerca del figlio Daniele, deportato due anni prima insieme con sua moglie Enrica, sperando che siano tra i sopravvissuti. Davide non li trova, ma si imbatte in Giovanni, un ragazzino che ha la stessa età di suo figlio e che in seguito ai traumi subiti ha smesso di parlare. Con lui ci sono altri ragazzi che hanno perso i genitori, tra cui Gabriel e Miriam. Davide decide di portarli con sè a Milano, ma al centro Rifugiati scopre che non c’è posto per accoglierli. Insieme con Ben, un ufficiale partigiano, e con Giulia, un’insegnante, cerca di trovare una soluzione alternativa.

Su RaiTre alle 21.20 torna “Presadiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. La puntata di stasera sarà intitolata “Attacco al papa”. Per la ripresa del programma, il conduttore approfondisce il pontificato di papa Bergoglio, le cui parole e le cui scelte su temi sensibili come la morale sessuale e il problema dei migranti, hanno suscitato consensi, ma anche critiche.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Poveri ma ricchissimi”, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Lodovica Comello. Il film prende il posto della terza puntata del “Grande Fratello Vip”, che questa settimana va in onda solo venerdì.

La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una passione nuova: la politica. Ai Tucci l’ostentazione del lusso non basta più, hanno capito che la svolta è il potere. E così decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria “Brexit Ciociara”, un Principato a conduzione familiare con a capo un uomo dalla pettinatura improbabile, un solido conto in banca, ma soprattutto molto cafone: Danilo Tucci, l’unico leader che fa più gaffes di Donald Trump.

La7 alle 21.15 trasmetterà la seconda puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Peter Krause e Jennifer Love Hewitt. Andranno in onda due episodi intitolati “Sotto pressione” e “Magnitudo 7.1”. Nel primo, un’intensa ondata di caldo provoca numerosi incendi e la squadra è chiamata a intervenire su più fronti per cercare di limitare i danni e il numero delle vittime. Nel secondo, una forte scossa di terremoto provoca il crollo di un edificio. Bobby e la squadra intervengono per estrarre quanta più gente possibile dalle macerie.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarta repubblica”, condotto dal Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Mechanic: resurrection”, con Jason Statham e Jessica Alba; e su Rai4 alle 21.10 “L’ora nera”, con Emile Hirsch.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’amore oltre la guerra”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: inaspettato come il destino”; e su Iris alle 21 “The American”, con Geroge Clooney.

Su Rai5 alle 21.15 proporrà la visione di “Punto di svolta”. Raccontare Céline significa, prima di tutto, raccontare il suo scandalo. Nello stesso scrittore coesistono la bellezza della lingua e il racconto dei dolori dell’umanità del Novecento. Un programma di Edoardo Camurri.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Cabaret” e “Una storia ingarbugliata”. Nel primo, Joséphine ha il compito di intervenire per salvare Les Folies d’Alfredo, un cabaret parigino che è sull’orlo del fallimento. Nel secondo, Joséphine è incaricata di prendersi cura di Pauline, una giovane stilista di talento che subisce le pesanti e insistenti attenzioni del suo diretto superiore.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.30 il cartoon “Tutti all’arrembaggio! One piece”.