Il quartiere fieristico di Bergamo è pronto ad aprire le porte all’arte antica, moderna e contemporanea con le due manifestazioni artistiche: BAF – Bergamo Arte Fiera che si svolgerà dall’11 al 13 gennaio e IFA – Italian Fine Art che, inaugurata contestualmente a BAF, proseguirà fino al 19 gennaio. Il percorso, ideato e coadiuvato dal direttore artistico Sergio Radici in collaborazione con Fernando Zaccaria, presenta prestigiose opere esposte dalle oltre 150 gallerie.

Per proporre ai visitatori e ai collezionisti un’offerta artistica più ampia e per valorizzare maggiormente le due mostre sono stati progettati degli eventi collaterali, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione e rendere sempre più interattive le fiere.

Foto 2 di 2



Domenica 12 gennaio, infatti, sono stati inaugurati i talk dell’arte curati da Cesare Biasini Selvaggi – giornalista e manager culturale – ai quali parteciperanno ospiti d’eccezione considerati dal

mondo dell’arte punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo.

“L’arte è un mondo complesso, fatto di segreti e regole non scritte” dichiara Cesare Biasini Selvaggi – “Per essere un artista, collezionista o professionista di successo, è indispensabile conoscerne i protagonisti e le dinamiche che regolano il mercato. Questi sono i temi affrontati nel programma dei talk che curo alla Fiera di Bergamo, a partire dall’intervista all’esperto e divulgatore Andrea Concas, per introdurre il pubblico al Sistema dell’Arte, orientarlo sulle nuove professionalità e opportunità, esplorando il mercato con le gallerie, i collezionisti e gli archivi d’artista, parlando di valorizzazione, mostre, fiere, comunicazione e social network”.

Per l’edizione 2020, IFA-BAF offre a Bergamo la mostra collaterale dedicata a Gabriele Basilico, fotografo italiano conosciuto come uno tra i più grandi maestri di fotografia contemporanea sia in

Italia che in Europa. “L’unico metodo costante nella mia esperienza professionale, in passato e anche oggi, è guardare moltissimo, fino alla stanchezza fisica, fino alla saturazione della

memoria. Solo allora comincio a fotografare in modo operativo. Il gesto fondamentale del fotografo è il guardare, quello che succede dopo è semplicemente una verifica”, questo il pensiero

del fotografo riportato da Giovanna Calvenzi, direttore dell’archivio Gabriele Basilico. La mostra installata nel padiglione di BAF e visitabile fino al 19 gennaio è stata realizzata con la courtesy di ANCE Bergamo.

“Siamo particolarmente lieti di contribuire con alcune immagini alla mostra fotografica dedicata a Gabriele Basilico – ha dichiarato Vanessa Pesenti, presidente dell’Associazione – L’artista, in occasione del 50° anniversario di fondazione di Ance Bergamo, nel 1998 ha sapientemente raccontato attraverso i suoi scatti la trasformazione della città e le sue contraddizioni, documentando i luoghi del vivere e dell’abitare quotidiano insieme alla fatica creativa di chi li costruisce”.

Le due manifestazioni artistiche sono al quartiere fieristico di Bergamo e si possono visitare nei seguenti orari:

IFA – dall’11 al 19 gennaio 2020

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20

sabato e domenica dalle 10 alle 20