“Il mondo sulle spalle” o “Che tempo che fa”? La tv del 12 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 12 gennaio RaiUno alle 21.25 proporrà il film “Il mondo sulle spalle”, con Beppe Fiorello, Sara Zanier e Stefano Rossi Giordani.

Centinaia di persone dall’oggi al domani restano senza lavoro. Tra la rassegnazione e l’impotenza tutti si arrendono, tranne uno: Marco. Si tratta di quello che la vita fino a quel momento ha messo più alla prova per via della malattia del figlio, nato con una malformazione cardiaca. Marco è l’unico capace di rischiare tutto: nonostante il mancato sostegno delle banche investe tutti i suoi risparmi, ipoteca la casa e riassume i vecchi dipendenti – salvandoli dalla disoccupazione e dalla disperazione – riprendendosi una fetta del mercato che aveva perso. Rischia tutto quello che ha, persino di farsi buttare fuori casa da sua moglie Carla…

Dopo la pausa per le festività natalizie, su RaiDue alle 21.05 torna “Che tempo che fa”, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, con la quale scopriremo il suo attuale stato di salute, e Filippa Lagerbåck.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna, promotrice dell’associazione Voce Libera, nata lo scorso dicembre; Piero Angela, da oltre quarant’anni il più amato divulgatore scientifico della tv, che ha festeggiato i suoi 91 anni con dieci puntate monografiche di “Superquark+” su RaiPlay; e il giornalista Ferruccio De Bortoli, in libreria dal 23 gennaio con “La ragione e il buonsenso. Conversazione patriottica sull’Italia”, scritto con Salvatore Rossi. E ancora, Vincenzo Mollica, lo storico giornalista Rai che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera; Ilary Blasi, una delle più amate regine della tv; Annalisa e il rapper Rkomi, insieme in alta rotazione radiofonica con il brano “Vento sulla Luna”; lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; Enrico Brignano con un monologo inedito; e l’astrologo Paolo Fox, con l’oroscopo del 2020.

A chiudere la serata, “Che tempo che fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Francesca Fialdini, conduttrice del programma “Da noi…a ruota libera” in onda la domenica su Rai1, e il mattatore Teo Teocoli. Tornano al tavolo anche Annalisa e Paolo Fox.

Nel preserale, alle 19.40, a “Che tempo che farà” ci saranno gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti.

La protagonista del faccia a faccia con il giornalista e conduttore stasera sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che esprimerà la propria posizione in merito agli avvenimenti politici degli ultimi giorni.

Poi si tornerà a parlare delle sorelle Napoli. Lo scorso dicembre le tre donne di Mezzojuso erano tornate protagoniste nel programma a causa della notizia dello scioglimento del comune del palermitano per infiltrazioni mafiose. Nonostante questo, però, la situazione delle sorelle sembra essere ancora problematica: lo scorso 26 e 28 dicembre, infatti, le donne hanno subito per l’ennesima volta l’invasione dei loro campi da parte di mandrie di vacche. A riferirlo sono state le stesse sorelle, che hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Infine è prevista anche una partecipazione del giornalista Gad Lerner.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Detroit”, con Will Poulter; su Rete4 alle 21.25 “Il ragazzo della porta accanto”, con Jennifer Lopez; su Canale5 alle 21.20 “Sole a catenelle”, con Checco Zalone; su Italia1 alle 21.20 “L’uomo d’acciaio”, con Henry Cavill; e su Rai4 alle 21.10 “Inconceivable”, con Nicolas Cage.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “I am Soldier”, con Tom Hughes; e su Iris alle 21 “Nemico pubblico”, con Johnny Depp.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Pacific with Sam Neill”. Sam Neill segue il percorso del terzo viaggio di Cook nel Pacifico, questa volta seguendo il suo pericoloso tentativo di localizzare il Passaggio a Nord-Ovest. Una rotta che va dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico attraverso l’arcipelago artico del Canada.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Sara Drew, Justin Chambers ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Una brutta reputazione”, “Combatti per la tua mente”, “Freddo come il ghiaccio” e “Tutto di me”. Nel primo, con il diffondersi delle voci sul passato di Harper Avery, Meredith decide di restituire alla fondazione il suo premio e quelli di Ellis. Nel secondo, Meredith presenta il suo nuovo progetto, ma prima di tutto decide di rivelare che il metodo inventato da sua madre era in realtà anche opera della dottoressa Cerone, ribattezzando così il “Metodo Grey-Cerone”. Nel terzo, April manda gli inviti del matrimonio di Alex e Jo. Nel quarto, è il giorno del matrimonio di Alex e Jo.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip Live”; su Real Time alle 20.15 il reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The Big Bang Theory”.