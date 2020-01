Giochi Olimpici Invernali, tra i giovani 8° posto per Luca Tomasoni nell’individuale

Niente medaglia al debutto per Luca Tomasoni alle Olimpiadi Giovanili Invernali in corso a Losanna. Il 17enne di Castione della Presolana ha concluso in ottava posizione la prova individuale di sci alpinismo, gara che ha segnato l’esordio della specialità nella competizione internazionale.

In grado di completare la gara in 51’22”89, il portacolori dello Sci Club Presolana-Monte Pora ha tagliato il traguardo con 3’33” di distacco dal vincitore, scrivendo comunque un piccolo frammento della storia di questo sport.

A trionfare sulle nevi di casa sono stati i gemelli Thomas e Robin Bussard che, grazie alla loro doppietta, hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi svizzeri.

Terzo posto per l’austriaco Nils Oberauer, mentre il valtellinese Rocco Baldini ha condotto l’Italia ai piedi del podio, terminando la competizione a poco più di dodici secondi dal bronzo.

Dopo aver rotto il ghiaccio, Luca Tomasoni scenderà nuovamente in pista nella sprint in programma nella mattinata di lunedì 13 gennaio seguita il giorno successivo dalla staffetta mista.