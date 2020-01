Coppa del Mondo, ad Altenmarkt fuori in combinata Sofia Goggia

Si è interrotta anzitempo la prima combinata stagionale per Sofia Goggia.

La finanziera orobica non è riuscita a terminare la prova svoltasi ad Altenmarkt-Zauchensee, saltando una porta in supergigante.

Quarta in discesa libera, la campionessa olimpica è apparsa in difficoltà già dall’inizio, subendo le difficoltà inserite lungo il tracciato dall’allenatore azzurro Giovanni Feltrin.

In grado di rimanere in pista nonostante l’errata impostazione di curva poco dopo il terzo intertempo, nel finale la fuoriclasse orobica ha sbagliato nuovamente la linea, dovendo così abbandonare i propri sogni di vittoria.

Diverse le atlete tradite dalle “trappole” disseminate lungo la pista, fra le quali spicca il nome di Mikaela Shiffrin che, a causa di una spigolata, è scivolata nel corso della prima discesa.

Già sbilanciata in precedenza, la statunitense non ha avuto modo di giovare dell’uscita della diretta avversaria per la corsa alla Coppa del Mondo Petra Vhlova, quest’ultima vittima della perdita dello sci sinistro.

Prima manche maiuscola invece per Federica Brignone e Marta Bassino che, a metà gara, comandano la competizione davanti alla svizzera Wendy Holdener.

Su un percorso particolarmente tecnico, la 29enne di La Salle ha sfruttato al meglio le proprie doti da gigantista, riuscendo a fare la differenza nel punto più ostico per le avversarie.

Archiviato il fine-settimana nel Salisburghese, Sofia Goggia e compagne si trasferiranno a Sestriere, dove cercheranno di conquistare un successo in gigante davanti ai propri tifosi.