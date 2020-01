Gli ultimi giorni sembrano meno freddi rispetto all’inizio dell’anno. Vediamo cosa succederà nel weekend e lunedì con Maurizio Sabatino e il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La saccatura Britannica trasla verso est, consentendo così l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sulle aree settentrionali del Paese. La presenza di un minimo in quota sulle due isole maggiori, sarà responsabile di instabilità sul gran parte del centro-sud. La Lombardia, sotto gli effetti dell’alta pressione, sarà interessata da cieli sereni con riduzioni di visibilità per foschie e locali banchi di nebbia. Brinate e gelate nottetempo e al primo mattino, sui settori di medio-bassa pianura e nelle valli. Temperature miti in montagna.

Sabato 11 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno su tutta la regione. Riduzioni di visibilità per foschie, localmente dense su Pavese, Lodigiano e Cremasco in temporanea attenuazione durante le ore centrali della giornata. Al mattino nuvolosità medio bassa su fascia prealpina della Bergamasca e del Bresciano in graduale dissoluzione nel corso della mattinata. Brinate notturne nelle valli e su aree di medio-bassa pianura.

Temperature: In pianura minime in diminuzione e comprese tra +4 e -2°C; massime stazionarie e comprese tra +11 e +8°C.

Domenica 12 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno. Riduzioni di visibilità, nottetempo ed al primo mattino, per foschie e locali banchi di nebbia, lungo le aree di media bassa pianura, in rapido ma temporaneo dissolvimento nel corso della giornata, ad esclusione del Pavese, Cremonese e Mantovano, dove perdureranno per tutta la giornata.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra +4 e -2°C; massime stazionarie e comprese tra +10 e +6°C.

Lunedì 13 gennaio 2020

Tempo Previsto: Transito di alte velature in un contesto di cieli sereni. Lungo l’estrema fascia alpina di confine, addensamenti nuvolosi più consistenti potrebbero dare luogo a deboli e sporadiche precipitazioni. Riduzioni di visibilità per foschie diffuse e nebbie, sui settori di media-bassa pianura, in moderata attenuazione durante la giornata, ad esclusione del Pavese, Lodigiano, Cremasco e Mantovano ove le riduzioni permarranno per tutta la giornata. Qualche nube in serata su aree sud-occidentali.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra +4 e -2°C; massime in lieve diminuzione e comprese tra +8 e +4°C. Temperature più basse sulle aree soggette a riduzioni di visibilità.