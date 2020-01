Multiservizi Bergamo: come organizzare eventi privati e aziendali personalizzati

L’unicità di un evento è la chiave del suo successo. L’agenzia Multiservizi Bergamo organizza eventi privati e aziendali personalizzati, con l’obiettivo di rendere ogni evento unico e indimenticabile.

Considerando le esigenze e le caratteristiche del cliente, il budget messo a disposizione, la tipologia e la finalità dell’evento, cura con attenzione e professionalità ogni aspetto dell’organizzazione, dalla progettazione alla realizzazione, fornendo un servizio “chiavi in mano” che si svolge in 3 fasi:

Fase 1 Pre-evento

– Ideazione del progetto creativo personalizzato

– Identificazione della location più consona alla tipologia dell’evento o ricerca delle strutture da allestire all’interno di un’abitazione o di un’azienda se si sceglie di realizzare l’evento in una propria location

– Gestione della segreteria organizzativa, compresi invito, presenze, permessi, trasferimenti, strutture ricettive, pagamenti, media

– Selezione e coordinamento dei fornitori

– Selezione e fornitura per servizi complementari (servizio di accoglienza, servizio di sicurezza, tecnologia, intrattenimento musicale, speakers, fotografo, videomaker, comici, etc.)

– Gestione del budget

– Gestione dell’immagine dell’evento: comunicazione ai media, multimedia e stampa (se gradito dal cliente)

Fase 2 Giorno dell’evento

– Controllo allestimento presso la location

– Accoglienza e coordinamento fornitori e merci

– Controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature tecniche necessarie

– Coordinamento del personale assegnato all’evento

– Regia del direttore dell’agenzia sul posto dell’evento per tutta la sua durata

Fase 3 Post-evento

– Gestione della segreteria e dell’ufficio stampa post-evento, invio fotografie e video dell’evento al cliente e agli invitati con pubblicazione anche sui maggiori social media (se gradito dal cliente).

Multiservizi Bergamo di Beatrice Bellini ha sede a Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Palazzo Rezzara. Per maggiori informazioni telefonare al numero 035.4504647 (da lun. a ven. 9.00-18.00) – cell. 339.3296771 (tutti i giorni), inviare un’e-mail a info@multiservizibergamo.it oppure accedere al sito multiservizibergamo.it