Inter-Atalanta, Ulisse o C’è posta per te? La tv dell’11 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 11 gennaio alle 20.45 in diretta dallo stadio Mezza di San Siro, Dazn trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Atalanta, valida per il nuovo turno del campionato di Serie A. Per vederla attraverso il satellite è possibile collegarsi al canale 209 di Sky, ma solo per coloro i quali abbiano attivato l’offerta congiunta Sky-DAZN.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle quattro puntate di “Meraviglie – La penisola dei tesori”. In apertura della serata Alberto Angela porta i telespettatori in un luogo magico e insolito di Venezia: le cupole di San Marco, sul tetto della basilica, Poi, si sposterà a Palazzo Ducale, alla scoperta della sua storia e dei suoi segreti. Nel carcere dei Piombi ci attende invece Giacomo Casanova, uno dei personaggi simbolo della città, interpretato per l’occasione dall’attore Fabio Troiano. Infine, Ottavia Piccolo, racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la prima puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti di stasera saranno gli attori Johnny Depp e Can Yaman.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Fbi”, con Missy Peregrym, Jeremy Sisto, Alana de la Garza e John Boyd. Andranno in onda due episodi intitolati “Idoli americani” e “Il colore della pelle”. Nel primo, Valerie Caldwell, senatrice candidata alla presidenza degli Stati Uniti, è il bersaglio di un’autobomba. Nel secondo, una sparatoria avvenuta in un bar frequentato prevalentemente da afroamericani, porta Magie a sospettare di una organizzazione di estrema destra.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.30 c’è “Dogman”, con Edoardo Pesce; su Rete4 alle 21.25 “Bomber”, con Bud Spencer, Jerry Calà e Mike Miller; su Italia1 alle 21.20 “Le 5 leggende”; su La7 alle 21.15 “Witness – Il testimone”, con Harrison Ford; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La carne”, con Francesca Dellera e Sergio Castellitto.

Ancora, su La5 alle 21.10 “Tentazioni d’amore”; su Iris alle 21 “Nella morsa del ragno”, con Morgan Freeman; e su Italia2 alle 21.30 “Impact earth”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Alegria”, del Cirque du Soleil. “Alegría” è un’allegoria del potere attraverso il tempo, che per analogia è associata al trascorrere delle età dalla giovinezza alla vecchiaia. Costumi stupefacenti e scenografie barocche sostengono la narrazione acrobatica sono gli ingredienti di un grande classico del Cirque du Soleil.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Elodie Frenck e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Dramma in tre atti” e “Omicidio in vendita”. Nel primo, Alice, non potendosi pagare le vacanze, decide di iscriversi a un corso di teatro. Durante una lezione, un giovane comico si accascia al suolo, avvelenato e il professor Herbert è il sospettato numero uno. Nel secondo, Simon Krepps, proprietario di un grande magazzino, viene trovato assassinato nel negozio all’apertura mattutina. Laurence inizia a indagare.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Vite al limite”.