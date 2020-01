Inter-Atalanta, la diretta del match

Big-match a San Siro per l’ultima gara del girone d’andata: l’Atalanta di Gasperini, quinta, fa visita all’Inter di Conte, prima in classifica appaiata con la Juventus.

La grande notizia è il rientro di Duvan Zapata: il colombiano parte titolare, in attacco con Gomez e Ilicic. C’è anche Pasalic sulla mediana a fianco di de Roon.

La diretta del match:

Il secondo tempo

45′- Si riparte a San Siro.

Il primo tempo

46′- Finisce qua il primo tempo: 1-0 per l’Inter.

45′- Ci sarà un minuto di recupero.

42′- Ammonito Palomino per un fallo su Godin.

40′- Atalanta a un passo dal pareggio! Punizione di Gomez e colpo di testa di Pasalic, Handanovic compie un mezzo miracolo e respinge, poi Toloi da due passi non riesce a ribattere in rete, forse spinto irregolarmente da Lautaro. Ma per il Var non è rigore.

33′- Sinistro di Godin dopo una bella sponda di Lukaku, palla che termina sul fondo.

24′- De Roon in ritardo su Gagliardini: è suo il secondo giallo.

22′- Lautaro pericolosissimo! Supera Gollini con un tocco sotto, sulla riga di porta salva tutto Palomino.

18′- Ancora Zapata di testa, ancora para Handanovic. Sta crescendo l’Atalanta.

15′- Zapata di testa, troppo debole nelle mani di Handanovic.

9′- Pasalic! Atalanta vicina al pareggio! Tacco di Ilicic magnifico che smarca il croato che da buona posizione non trova la porta. Che peccato!

8′- Intervento di Hateboer su Biraghi, Rocchi fischia il fallo e ammonisce l’olandese che era diffidato e salterà Atalanta-Spal.

4′- Lautaro Martinez, la sblocca l’Inter.

2′- Pochi secondi dal via e subito palo di Lukaku. Primo brivido per l’Atalanta.

1′- Via, si parte!

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens, ; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore Gasperini