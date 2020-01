Donate 600 borracce di alluminio agli studenti della Valle Brembana

Anche la Comunità Montana Valle Brembana si attiva per contrastare l’uso della plastica. Bambini e ragazzi dei Comuni dove la Comunità Montana e l’azienda Zanetti Arturo & C. Srl gestiscono il servizio di smaltimento rifiuti hanno infatti ricevuto in regalo una borraccia di alluminio a scuola.

Sono circa 600 le borracce donate ai bambini e ai ragazzi negli asili, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni convenzionati per il servizio gestione rifiuti, e sono state

tutte consegnate direttamente dagli assessori Fabio Bordogna e Laura Arizzi. “Nell’anno del ‘Plastic Free‘ – spiega Fabio Bordogna, assessore Protezione civile, ecologia e sicurezza -,

abbiamo deciso di regalare, in collaborazione con la ditta Zanetti Arturo & C, seicento borracce di alluminio ai bambini e ai ragazzi di asilo, elementari e medie provenienti dai Comuni dove

gestiamo la raccolta rifiuti. É stata davvero una grande soddisfazione poterle consegnare a loro di persona. C’è stata molta attenzione e curiosità da parte dei piccoli, mentre maestri e insegnanti si sono rivelati collaborativi e hanno promesso di dare ancora più spazio al tema ecologico nel loro programma scolastico in futuro”.

Insieme alla borraccia, i giovanissimi hanno ricevuto anche un volantino, una sorta di vademecum con una serie di consigli utili a ridurre l’utilizzo della plastica nella vita di tutti i giorni.

“Abbiamo chiesto ai bambini di leggerlo ai loro genitori – sottolinea Bordogna – . Vogliamo che il messaggio ‘Plastic Free’ arrivi in tutte le case e che i nostri cittadini, grandi o piccoli, imparino a bere la nostra buonissima acqua del rubinetto”.

“La scelta di coinvolgere i bambini e i ragazzi tramite le scuole – spiega Laura Arizzi, assessore ai Servizi sociali – è stata fatta affinché potessero ulteriormente trattare, nel confronto di gruppo tra di loro, i temi dell’attenzione all’ambiente. I ragazzi hanno la capacità di comprendere quanto viene detto e di porre attenzione all’esempio che gli viene dato. Sono stati curiosi, attenti e rispettosi di quanto veniva a loro proposto e spiegato. Sono stati loro stessi a far presente alcuni atteggiamenti inadeguati degli adulti “spesso vengono buttati per terra i mozziconi delle sigarette”, “le bottigliette di plastica si buttano nella pattumiera con gli altri rifiuti”.

Sentirsi “richiamati” dai bambini e dai propri figli, dovrebbe toccare maggiormente le nostre coscienze, e indurci a comportamenti migliori. Un grazie alla disponibilità delle scuole e degli insegnanti”.

“Un segnale che ha voluto dare la Comunità Montana Valle Brembana nei confronti dei Comuni per i quali gestisce il servizio di raccolta rifiuti con la ditta Zanetti Arturo & C. Srl nella direzione dell’ecologia e del Plastic Free – evidenzia il Presidente Jonathan Lobati – Un messaggio importante per i nostri bambini perché crediamo profondamente che l’educazione civica e la

sensibilizzazione sul rispetto per l’ambiente debba partire dalle scuole”.