Cologno al Serio, staccati i piedi alla statua del Bambino Gesù

Ennesimo caso di monumenti danneggiati nella Bergamasca. Questa volta è successo a Cologno al Serio, con la statua raffigurante la Madonna e Gesù che è stata vandalizzata.

L’opera è situata nell’oratorio del paese della Bassa e quello che è successo ha scatenato vivaci polemiche su Facebook: a Gesù sono stati amputati entrambi i piedi. Pare difficile immaginare che si possa essere trattato di un gesto involontario, di un incidente.

Non è la prima volta che succedono casi del genere. Ad Arcene, qualche mese fa, era stata presa di mira la statua della Madonnina presente al centro sportivo mentre, andando indietro al 2018, avevano creato indignazione i danneggiamenti ai presepi di Morengo e Petosino.

In casi come questi sono numerose le persone che invocano l’utilizzo delle telecamere per far sì che i colpevoli vengano individuati e costretti a pagare i danni.