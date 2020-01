Atalanta da Champions anche sui social: quasi 2 milioni di interazioni

Non solo sul campo da gioco, dove colleziona vittorie e raggiunge traguardi storici. L’Atalanta cresce anche fuori dal campo, in questo caso sui social, come testimonia la classifica stilata da Sensemakers sulle 15 squadre italiane più attive su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Al primo posto c’è la Juventus con 79 milioni di interazioni, segue l’Inter con 18,5 milioni e al terzo posto il Milan con 16 milioni. Subito dopo il Napoli (5 milioni di interazioni) la Roma e la Lazio con 3,8 e 3,6 milioni di interazioni. Prima, alle spalle delle squadre delle grandi città, c’è proprio l’Atalanta delle meraviglie: 1,9 milioni di interazioni e 1,3 milioni di visualizzazioni per i video di Facebook e Youtube. Cagliari, Fiorentina e Bologna completano la top 10.