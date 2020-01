Anna dai capelli rossi è tornata a incantare

Ci sono storie che non sembrano mai passare di moda. In varie salse ritornano e sanno sempre come fare colpo: un esempio sono i tanto amati cartoni Disney, precedentemente favole, trasformati in live-action, che tanto vanno di moda in questi ultimi anni. Lo stesso schema si ripete se adesso prendessimo una piccola e minuta ragazza dai vivaci occhi verdi, una selvaggia chioma rossa e una fantasia al di fuori del normale: lei è Anna, o forse la conoscete meglio come Anna dai Capelli Rossi.

Di cosa parla Chiamatemi Anna?

La trama generale è ormai ben nota: Anna è una piccola orfana che viene erroneamente adottata dai due fratelli Marilla e Matthew Cuthbert, i quali si aspettavano un ragazzo che li aiutasse nella loro fattoria Green Gables. Nella remota cittadina di Avonlea, situata sull’Isola di Prince Edward, la vita di Anna non è proprio semplicissima. Dopo aver passato un traumatico periodo in orfanotrofio, l’arrivo nel piccolo villaggio inglese sembra non mostrare pietà nei confronti della nostra protagonista: sia i suoi compagni che gli abitanti non si fidano di lei. Fortunatamente accorrono in aiuto la sua grande fantasia, che le permette di creare storie meravigliose con cui sfuggire momentaneamente da una realtà difficile, e l’improbabile amicizia con Diane: la giovane vicina di ricca famiglia.

Pian piano, Anna sarà in grado di farsi amare sia dai suoi nuovi genitori, che dai suoi compagni di scuola. In particolare tra di loro c’è Gilbert Blythe, il più intelligente e affascinante della classe, che fin da subito prova un profondo interesse nei confronti della nuova arrivata. Il primo incontro non è sicuramente dei migliori: durante il primo giorno di scuola Anna spacca letteralmente una tavoletta in faccia a Gilbert dopo che quest’ultimo si è preso gioco del suo colore di capelli.

Anne with an E è una splendida rielaborazione dei primi libri della saga di Anna dai Capelli Rossi scritta da Lucy Maud Montgomery, pubblicata per la prima volta nel 1908. Prodotta e ambientata in Canada, Amybeth McNulty (giovanissima classe 2001) dà il volto a uno dei personaggi femminili più famosi e forti di sempre.

La serie è composta da tre stagioni ed è stata realizzata da Netflix in collaborazione con CBC Television, ente televisivo americano.

Come parlare di Chiamatemi Anna?

Anne with an E è delicata, una storia dal cuore puro, un mondo magico dove la realtà sembra un po’ più bella. La protagonista è l’emblema del sogno, della fantasia, della bontà che si deve confrontare con quella che è la cattiveria quotidiana, l’azione dell’uomo sempre più brutale e anche meschina. Anna dai Capelli Rossi è un racconto che ci insegna ad apprezzarci per come siamo, per farci capire che non c’è niente di male ad essere noi stessi, anche se dall’esterno potrebbe sembrare il contrario. La caratteristica di Anna è quella di combattere, anche quando sembra avere tutti contro, lei non si tira indietro. Combatte per ciò in cui crede, per i suoi ideali e difende a spada tratta quello che le è più caro, nonostante la vita sembra più volta metterla al tappeto. Questo non la ferma dal continuare a credere in una vita migliore, a sperare che ogni cosa avrà il suo lieto fine.

La Serie Tv scritta da Moira Walley- Beckett sa coniugare la grande emotività e sensazioni tipiche di una storia di crescita – di una bambina che per la prima volta scopre il mondo e se stessa – con gli evocativi paesaggi inglesi. In un connubio toccante, talmente reale che molto spesso sembra proprio di esserci sulle scogliere del Mare del Nord, in un tempo tanto lontano dal nostro.

Purtroppo, a causa di una incomprensione fra le due case produttrici, Anne With an E si conclude con la terza stagione uscita il 3 Gennaio 2020 sulla piattaforma streaming. Un prodotto di tale qualità avrebbe sicuramente meritato qualche stagione in più, ma questo non annulla lo splendido viaggio che questa serie sa regalare: mostra la bellezza nelle piccole cose e la gioia che a uno primo sguardo sarebbe solo invisibile.

E soprattutto sa infondere una sensazione e una consapevolezza unica: quanta forza ci voglia per vivere e quanta bellezza ne consegue.