Tribunale, il caso in Senato: “Gravi carenze d’organico, così si penalizza Bergamo”

“Serve un cospicuo intervento strutturale per colmare la grave carenza di personale, che di fatto pregiudica il diritto dei cittadini ad avere una giustizia rapida ed efficiente; i tempi della giustizia, nonostante l’impegno e la buona volontà del personale in forza, sono fra i fattori negativi percepiti da chi vuole investire, pregiudicando la competitività di questo territorio”: lo ha detto la senatrice bergamasca della Lega Simona Pergreffi in un’interrogazione al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, portando di nuovo alla sua attenzione la situazione del Tribunale di Bergamo.

“Si registra una grave carenza di organico – sottolinea – Sono in servizio 101 addetti sui 141 previsti dalla pianta organica come comunicato dallo stesso Presidente del Tribunale, il quale riguardo al personale amministrativo ha aggiunto che, pur lavorando strenuamente, non è sufficiente e molti adempimenti post udienza rischiano di non essere eseguiti. Negli ultimi cinque anni l’organico è stato implementato di alcune unità di personale, sebbene insufficienti per gli uffici giudiziari, ma tali forze sono state al contempo vanificate dai pensionamenti, con udienze che spesso vanno oltre l’orario di servizio dei dipendenti e personale che manca anche per trasportare i faldoni di documenti dagli uffici agli archivi”.

Nello scorso dicembre i parlamentari bergamaschi della Lega alla Camera Daniele Belotti, Rebecca Frassini e Alberto Ribolla avevano richiesto al Ministro della Giustizia interventi urgenti per colmare la carenza di personale e garantire ai cittadini una giustizia rapida ed efficiente.

L’ex sindaco di Azzano San Paolo ora spiega con i numeri la situazione del Tribunale cittadino: “Nonostante si tratti di uno dei tribunali più produttivi d’Italia per fascicoli definiti – sottolinea – soprattutto all’ufficio dei giudici delle indagini e dell’udienza preliminare o del dibattimento, occorre rilevare che l’ufficio esecuzioni con il compito di trasmettere le sentenze da eseguire alla procura, ha una carenza di organico del 50 per cento, con un funzionario che, oltre a fare il suo lavoro, è addetto anche alle udienze; i funzionari giudiziari, che coordinano gli uffici, sono 18, mentre dovrebbero essere 30. Risultato è che alcuni coprono un intero comparto, invece che una sola cancelleria, e che ci sono cancellerie senza un funzionario di riferimento. Gli ausiliari sono 9, ma la pianta organica ne indica 12 e tra quelli assegnati alcuni hanno problemi a spostare i fascicoli. Sia tra i funzionari sia tra gli ausiliari, ci sono dipendenti prossimi alla pensione. Gli operatori giudiziari sono 9 su 15 previsti. I cancellieri, tra le figure fondamentali per il buon funzionamento dell’ingranaggio, sono il 35 per cento in meno: 23 sulla carta, 15 nella pratica. I direttori amministrativi arrivano alla metà (3 su 6), gli autisti poco di più (3 su 5). Non c’è un contabile né, in definitiva, una categoria pienamente coperta. Per quanto riguarda l’ufficio del giudice di pace, su una previsione organica di 27 magistrati ce ne sono 4 in servizio e gli spazi risultano insufficienti: l’ultima ispezione del Ministero, proprio negli uffici del giudice di pace, con tanto di relazione conclusiva, ha stigmatizzato decisamente la situazione di Bergamo per il rischio concreto di ricadute sugli utenti”.

A ciò si aggiunge un’altra questione sottoposta dalla senatrice bergamasco al ministro Bonafede: “Si aggiunga che il Ministero della Giustizia ha accumulato ritardi di anni nel pagamento dei compensi ai difensori dei cittadini che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Tale situazione non è degna di uno stato civile e limita fortemente l’effettività del diritto di difesa per tutti cittadini, oltre che il legittimo diritto dei lavoratori, quali sono anche gli avvocati, a percepire il proprio compenso in tempi ragionevoli”.