Sci e Luci nella Notte, Fabio Pasini trionfa nella “Dario c’è”

Successo al chiaro di luna per Fabio Pasini nell’edizione 2020 della “Dario c’è”, competizione valida come seconda prova del circuito “Sci e Luci nella notte”.

Sulle nevi di Lizzola il 39enne di Valgoglio ha dettato la propria legge, distanziando di 48 secondi Giovanni Zamboni (Sci Club Gromo) e di oltre sei minuti Andrea Alessandro Biassoni (AS Premana).

Abbandonati gli sci stretti, il portacolori dell’Esercito si è messo le pelli di foca ai piedi, superando in 30’25” gli oltre settecento metri di dislivello positivo in programma.

In campo femminile vittoria per Nicole Duci (Sci Club Radici Group) che ha tagliato il traguardo fissato al Rifugio Mirtillo in 43’19”, aggiudicandosi così il duello con Paola Pezzoli (Sci Club Valgandino, 43’40”).