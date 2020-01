Referendum taglio parlamentari, raggiunte le 71 firme in Senato: decisiva la bergamasca Gallone

La senatrice bergamasca Alessandra Gallone decisiva nella vicenda del referendum sul Ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari. Nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio i tre promotori del referendum su questo tema, Andrea Cangini (Fi), Tommaso Nannincini (Pd) e Nazario Pagano (Fi) sono entrati in Cassazione per depositare le 71 firme necessarie per la richiesta. Ben 7 in più del numero minimo richiesta di 64.

Sono William De Vecchis, Roberto Marti, Enrico Montani, Pasquale Pepe, Massimo Candura e Claudio Barbaro i sei senatori leghisti che hanno firmato la richiesta di referendum per il taglio dei parlamentari che è stata presentata. Per Forza Italia si sono aggiunti nelle ultime ore Francesco Battistoni, Dario Damiani, Maria Alessandra Gallone, Marco Siclari e Roberta Toffanin, oltre a Francesco Laforgia per Leu.