Razzismo fuori dal Nikita, la società che gestisce la sicurezza: “Dipendente sospeso”

“La società che gestisce il servizio di sicurezza al locale notturno Nikita-Costez ritiene doveroso, a fronte anche della risonanza mediatica della vicenda, prendere posizione rispetto all’episodio del 4 gennaio scorso, che l’ha vista indirettamente coinvolta, di presunta discriminazione razziale all’ingresso del club. La società – si legge in un comunicato diramato dall’avvocato Gaetana Roccia, legale della società – tiene anzitutto a precisare che condanna ogni tipo di discriminazione, in generale, e quella basata sulla razza, e che il razzismo è un pensiero che non tollera e che non le appartiene. La società difatti vanta di avere alle proprie dipendenze persone di diverse etnie e, nonostante svolga l’attività da oltre 10 anni in numerosissimi locali del nord e del centro Italia, mai prima d’ora era stata coinvolta in vicende come questa. In attesa che sia fatta chiarezza sull’intera questione, la società ha comunque sospeso il dipendente dal servizio al locale”.

Il comunicato della società arriva a qualche giorno di distanza dalla polemica sorta a causa di un presunto episodio di razzismo denunciato su Facebook da un gruppo di cinque ragazzi: tre di origine africana, una boliviana e una italiana. Sabato il gruppo si sarebbe messo in coda per entrare nel locale dove avevano in programma di trascorrere parte della loro serata. “Appena ci avviciniamo ci viene chiesto il documento – ha raccontato sui social Maia S., una delle ragazze – ma i buttafuori non lo hanno neanche aperto. Erano in due, uno con una bella risata ci dice ‘e voi… cosa ci fate qui? Non è posto per voi, andate bene a ballare Latino o afro, non qui. Se vi faccio entrare la gente si incazza, non vi vogliono qui'”. La denuncia dei giovani è diventata presto virale, raccogliendo centinaia tra commenti e condivisioni.