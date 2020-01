Meningite, da lunedì vaccini per 3mila studenti nelle scuole di Trescore

Proseguiranno anche domani, sabato 11 gennaio, le vaccinazione all’istituto Riva di Sarnico, lo stesso frequentato dalla 16enne ricoverata ad inizio dicembre al Papa Giovanni ed ora guarita. Lunedì 13 gennaio, invece, riprenderanno negli istituti Lotto e Federici di Trescore Balneario. Successivamente, fino alla fine della settimana, al Centro di Formazione professionale sempre a Trescore Balneario. Stiamo parlando di 3.420 persone tra studenti e personale. Lo fa sapere Ats Bergamo, nell’ormai quotidiano bollettino dopo i casi di meningite nell’area del Basso Sebino.

Le sedi vaccinali di Villongo, Predore, Sarnico e Grumello saranno aperte anche nel fine settimana per proseguire con l’attività di vaccinazione straordinaria contro il meningococco C. In particolare Villongo e Predore saranno aperti – con un ambulatorio ciascuno – sabato 11 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; domenica 12 gennaio dalle 9 alle 12. Il Presst di Sarnico aprirà sabato dalle 9 alle 15 con tre ambulatori e domenica dalle 9 alle 13 con due ambulatori; il Presst di Grumello sabato dalle 9 alle 16 con un ambulatorio e domenica dalle 9 alle 13 sempre con un ambulatorio. In totale, sono oltre 14mila i vaccini erogati tra Bergamo e Brescia.