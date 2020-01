Il libro dell’editore di CasaPound nella Sala Galmozzi? Il Comune non concede il permesso

Era stata annunciata per venerdì 10 gennaio, nella Sala Galmozzi di Bergamo, la presentazione del libro “I segreti del calciomercato” del giornalista sportivo Gian Paolo Bargiggia (volto di Mediaset e firma del quotidiano Primato Nazionale) ed edito da Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound.

Ma non ci sarà nessun evento: il Comune di Bergamo, infatti, non ha concesso l’autorizzazione all’uso della sala – intitolata all’ex sindaco Ferruccio Galmozzi, che durante il Ventennio subì delle persecuzioni razziali – alla casa editrice.

Più tecnicamente: al Comune era arrivata la richiesta di prenotazione a titolo oneroso della sala, ma i richiedenti non hanno poi concluso le pratiche nei tempi previsti. Quindi, niente permesso e niente presentazione.

Giovedì 9 gennaio era stato l’Anpi – sezione Eugenio Bruni ad alzare la voce e a chiedere al sindaco Giorgio Gori che il libro non venisse presentato nella sala comunale: “Sarebbe un’offesa alla memoria di Ferruccio Galmozzi” avevano scritto dall’associazione, “e poi il neofascismo risorgente va combattuto con fatti concreti, non solo a parole”.

Detto, fatto: in una nota di venerdì 10 gennaio l’amministrazione comunale di Bergamo ha fatto sapere che non è stata concessa l’autorizzazione alla casa editrice Altaforte. Quindi, il libro non verrà presentato nella Sala Galmozzi.

“Il Comune di Bergamo – si legge – rende noto che nessuna sala è stata concessa per l’evento a cui fa riferimento la sezione Eugenio Bruni di Anpi e che, a riprova, non esiste di fatti alcuna pubblicizzazione di tale evento sugli strumenti di comunicazione degli organizzatori”.

“Il Comune ricorda – continua la nota – che l’assegnazione delle sale e degli spazi civici non compete agli organi politici, ma agli uffici e alla struttura tecnica comunale, che concede o nega tali spazi nella cornice delle prescrizioni indicate in uno specifico regolamento, approvato qualche anno fa dall’amministrazione Gori. Tra le regole di questo documento, sono richiamate le leggi Scelba e Mancino e da qui la necessità di dichiararsi contrari e lontani dai principi del fascismo per poter beneficiare di spazi comunali”.