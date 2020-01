“Il cantante mascherato” o “Io sono tempesta”? La tv del 10 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 10 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle quattro puntate de “Il cantante mascherato”. Prende il via stasera un nuovo programma condotto da Milly Carlucci: protagonisti sono otto cantanti famosi che si esibiranno nascosti da una maschera sul viso che rende più complicata l’esecuzione della canzone. Una giuria in studio e il pubblico a casa, attraverso il televoto giudicano le esibizioni e cercano di scoprire chi si nasconda dietro la maschera. Nel corso di ogni puntata i concorrenti si sfideranno in varie prove e, alla fine, uno viene eliminato dalla trasmissione. Solo in quel momento si toglierà la maschera per svelare la sua identità. I quattro giurati sono: Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Giullermo Mariotto. Le otto maschere dietro cui si nascondono i cantanti sono: il mastino, il leone, il coniglio, il mostro, l’angelo, l’unicorno, il barboncino e il pavone.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la seconda delle 13 puntate del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Io sono tempesta”, con Marco Giallini. Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso grand hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E, così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno, un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico. L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”. Andranno in onda due episodi intitolati “Nelle mani del destino” e “Depistaggio”. Nel primo, Callen e Sam indagano per trovare una spia che si nasconde a bordo di una nave da guerra della Marina. Nel secondo, mentre Sam si reca in Israele per una missione, Kensi, a Los Angeles, collabora a un’indagine del dipartimento di giustizia.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Per chi preferisse vedere un film su Italia1 alle 21.20 “Giustizia privata”; e su Rai4 alle 21.10 “Dragon blade – La battaglia degli imperi”, con Jackie Chan.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La ragazzina”, con Gloria Guida; su La5 alle 21.10 “Miracolo nella 34a strada”; su Iris alle 21 “Danko”, con Arnold Schwarzenegger; e su Italia2 alle 21.30 “The lodgers – Non infrangere le regole”.

Su La7 alle 21.15 torna “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night”. Leoncillo Leonardi, una fiamma che brucia ancora – Una personalità complessa quella di un uomo che dedica l’intera sua vita all’arte, lasciandoci delle sculture immense, dense e sofferte. Civilizations, L’arte nel tempo – L’arte come punto di incontro e crocevia di molteplici culture diverse.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T”. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Omicidio in hotel”, “Omicidi in maschera”, “Presunta vendetta” e “Il rapimento”. nel primo, un luminare nel campo della chirurgia estetica viene trovato senza vita nella sua camera d’albergo. Il dottor T indaga. Nel secondo, la città è sconvolta da una serie di omicidi. La polizia indaga. Nel terzo, una baby sitter torna a casa dopo una serata libera. Trova il suo datore di lavoro privo di sensi nel soggiorno, mentre del figlioletto non c’è traccia. Nel quarto, un uomo è accusato di aver ucciso il suo datore di lavoro.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia – All stars battle”.