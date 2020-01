Grease, teatro contro il bullismo, ruota e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano “Il grande show” contro il bullismo a Lovere, lo spettacolo “Una tata quasi… perfetta” a Treviglio, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, la pista di pattinaggio in Piazza della Libertà e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 10 GENNAIO

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– La magia di “Grease” in scena al Creberg

– “Fabergamo”, festival culturale dedicato a De André

SABATO 11 GENNAIO

– Alla Promoberg tornano “Bergamo Arte Fiera” e “Italian Fine Art”

DOMENICA 12 GENNAIO

– Al Sociale in scena “La sonnambula”

ALGUA

– Ad Algua concerto del Beat sax quartet

LOVERE

– Apertura del palaghiaccio al porto turistico di Lovere

– A Lovere presepe ispirato al ‘700 napoletano

– Visita guidata al borgo antico di Lovere

– “Il grande show”, a Lovere spettacolo contro il bullismo

SERIATE

– A Seriate omaggio a Gianni Rodari

– Al Gavazzeni in scena “Zuppa di sasso”

STEZZANO

– A “Le Due Torri” si balla con il dj set della serie tv La Casa di Carta

TREVIGLIO

– “Una tata quasi… perfetta!”, al Filodrammatici rivive la magia di Mary Poppins

VILLA D’ALME’

– Rassegna nazionale di musiche e canti folklorici ed etnici a Villa d’Almè