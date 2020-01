Boltiere: nuova illuminazione per i centri sportivi

Nuove opere sono state messe in cantiere da parte dell’amministrazione comunale di Boltiere.

Per un valore di circa 43.000 € si procederà alla nuova illuminazione dei centri sportivi, alla messa in funzione dei pannelli solari della palestra comunale ed al rifacimento dell’impianto elettrico del centro civico.

Importanti interventi sono stati messi in cantiere da parte dell’Amministrazione Comunale di Boltiere per il complesso dei Centri Sportivi. Il primo riguarda la riqualificazione degli impianti di illuminazione dei campi da calcio, del bocciodromo e del percorso di accesso all’area sgambatura cani e dell’area sgambatura stessa. Il valore dei lavori sarà di circa 24.000 € e permetterà, come detto, di migliorare l’illuminazione dell’area, garantendo così maggiore sicurezza ai fruitori del parco.

Sempre nel complesso dei centri sportivi, un altro intervento è stato previsto per la palestra “Azzurri d’Italia” . Questa è dotata di un impianto di fotovoltaico fermo da tempo in quanto alcuni pannelli non risulterebbero più a tenuta. L’amministrazione ha ritenuto di dover stanziare 10.800 € al fine di riattivare le funzionalità dell’impianto. Scelta che permetterà di ridurre i consumi di energia elettrica necessari al funzionamento della palestra stessa, garantendo così maggiore sostenibilità nel tempo.

Un ultimo importante provvedimento messo in cantiere è la riqualificazione dell’impianto elettrico del Centro Civico Aldo Moro di via Don Giulio Carminati. L’impianto realizzato quarant’anni fa necessita di miglioramenti, per i quali si procederà a step, partendo dal quadro elettrico generale ed in seguito da quello dell’auditorium piccolo. Tali lavori hanno necessitato di uno stanziamento di più di 8.000 €, e permetteranno di migliorare l’economicità dei consumi del Centro Civico.

