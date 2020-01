Boeing, quando i dipendenti dicevano: “737 Max progettato da clown”

“Un aereo progettato da clown e controllato da scimmie”. Un velivolo “ridicolo”, tanto da esser definito “uno scherzo”. È di nuovo bufera sulla Boeing, dopo che migliaia di email e documenti interni (scoperti dall’azienda sui propri server e girati alla Federal Aviation Administration e alle commissioni d’inchiesta del Congresso) rivelano come alcuni dipendenti fossero da tempo a conoscenza dei difetti di progettazione del Max 73 e si siano presi gioco delle attività di vigilanza della Faa.

Dalle email emerge come i dipendenti di Boeing avrebbero convinto le compagnie aeree e le autorità che non fosse necessario nessun addestramento con simulatori per i piloti del velivolo. L’aereo è ormai a terra da mesi dopo due incidenti mortali: in quello del 10 marzo scorso, in Etiopia, persero la vita anche tre volontari di una Onlus bergamasca, Africa 3000.