Bergamo, Polizia Locale e Finanza contro lo spaccio: sequestrati 50 grammi di droga

Controlli a tappeto nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio per Polizia Locale e Guardia di Finanza di Bergamo, impegnati in un servizio anti-spaccio congiunto con l’impiego di unità cinofile in molte via del centro città e dell’area della stazione: 50 grammi tra hashish e marijuana e un bilancino sequestrati, 2 persone segnalate alla Prefettura sono stati il risultato dell’attività degli agenti.

In Piazzale Marconi ed in Via Bonomelli sono state controllate rispettivamente 10 e 12 persone, e, grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti e sequestrati 19,10 grammi di hashish e un bilancino di precisione utilizzato sicuramente per la pesatura della sostanza.

In Piazza Cavour (accanto al teatro Donizetti) son state controllate 20 persone, tra le quali molte di età inferiore ai 18 anni. Anche in questa zona, sempre grazie all’ausilio dell’unità cinofila, sono state rinvenute in un sacchetto di iuta e sequestrate 15 dosi e quattro pezzi di hashish per altri 25,45 grammi, 4 dosi di marijuana per 3,80 grammi. Gli agenti hanno segnalato una persona alla Prefettura per violazione dell’art. 75 del DPR. 309/90 (Testo unico stupefacenti – Condotte integranti illeciti amministrativi).

In Largo Porta Nuova, nella zona dei Propilei, sono stati controllati 20 giovani e, ancora grazie all’ausilio dell’unità cinofila, è stata sequestrata una dose di hashish di 0,70 grammi.

Gli agenti sono inoltre intervenuti in via Ozanam, per la verifica di un immobile abbandonato oggetto di esposti e segnalazioni, e in via Autostrada, per controllare un veicolo fermato dalla Polizia Locale: l’autista dell’auto è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.

I controlli sono terminati intorno alle 19. Oltre a contestazioni e sequestri, sono state anche redatte tre informative di reato a carico di ignoti per violazione dell’art. 73 del DPR. 309/90 (Testo unico stupefacenti – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).