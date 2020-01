Maurizio Sabatino oggi ci porta alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in Lombardia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il veloce transito di una saccatura, avente il suo centro sulle isole Britanniche e il suo asse esteso fin sul Golfo di Biscaglia, consentirà un temporaneo, lieve rimescolamento d’aria nei bassi strati e un afflusso, sulla Lombardia, di aria umida. Al transito della saccatura nuovo aumento pressorio con conseguente stabilità. Riduzioni di visibilità sulle aree di media-bassa pianura.

Venerdì 10 gennaio 2020

Tempo Previsto: Il lieve cambio di circolazione farà affluire sulla nostra regione aria umida. Cielo generalmente coperto per nuvolosità medio-bassa. Sereno o poco nuvoloso lungo tutta la fascia alpina. Al mattino, lungo le aree centro occidentali, Milanese, Pavese, Lodigiano e Cremasco, la presenza di nuvolosità più consistente potrebbe dare luogo a deboli e sporadiche pioviggini. Riduzioni di visibilità al mattino per foschie, su Mantovano e Cremonese in temporaneo dissolvimento durante le ore centrali della giornata. Attenuazione delle gelate notturne in pianura.

Temperature: In pianura minime in aumento comprese tra +5 e +2°C; massime in aumento e comprese tra +9 e +6°C.

Sabato 11 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno su tutta la regione. Riduzioni di visibilità per foschie, localmente dense, su aree di medio-bassa pianura in parziale attenuazione durante le ore centrali della giornata ad esclusione del Pavese, Cremonese e Mantovano dove perdureranno per tutta la giornata. Brinate notturne nelle valli e su aree di medio-bassa pianura.

Temperature: In pianura minime in diminuzione e comprese tra +4 e -2°C; massime stazionarie e comprese tra +10 e +7°C.

Domenica 12 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno. Riduzioni di visibilità per foschie e locali banchi di nebbia, lungo le aree di media bassa pianura, in temporaneo dissolvimento nel corso della giornata, ad esclusione del Cremonese e Mantovano, dove perdureranno per tutta la giornata.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra +4 e -2°C; massime stazionarie e comprese tra +10 e +6°C.