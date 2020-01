Schianto in auto dopo un malore: perde la vita 55enne di Medolago

Ha perso la vita a 55 anni dopo uno schianto in auto provocato da un malore. Era residente a Medolago la vittima dell’incidente avvenuto giovedì mattina a Robbiate (Lecco).

È successo intorno alle 11.30, tra viale Brianza e via San Francesco. Come scrive Il Giornale di Lecco, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore mentre stava guidando la sua Opel Astra e in seguito sarebbe finito contro un’altro mezzo, una Opel Adam con a bordo una donna.

La dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale.