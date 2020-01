Ribolla (Lega): “Caldaia rotta al Lazzaretto, atleti senza docce”

L’onorevole Alberto Ribolla, consigliere comunale e capogruppo per la Lega a Palazzo Frizzoni, in un’interrogazione scritta al Presidente del Consiglio comunale chiede del mal funzionamento della caldaia al Lazzaretto.

“Premesso che numerosi cittadini usufruiscono dei servizi legati allo sport e al tempo libero offerti dal Lazzaretto – scrive Ribolla – e considerato che gli utenti per poter usufruire lo stabilimento, gestito da Bergamo Infrastrutture, pagano un canone, a causa di un guasto alla caldaia della struttura, gli atleti non possono utilizzare gli spogliatoi con le docce annesse. Da mesi si attente la riparazione della suddetta caldaia, la quale è di competenza del Comune di Bergamo e che non è ancora avvenuta. Per questo chiedo se sia a conoscenza della situazione e se intende fornire un’indicazione su quali saranno i tempi previsti per la riparazione della caldaia”.